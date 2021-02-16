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16.02.2021 - 13:31 | | DHA

Mersin'de feci olay! 15 yaşındaki çocuk çapa motoruna takıldı

Olay Mersin'in Mut ilçesinde meydana geldi. Çapa motorunun aparatına takılan 15 yaşındaki H.P. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...

Mersin'de feci olay! 15 yaşındaki çocuk çapa motoruna takıldı

Mut'a bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede çapa yapan H.P., kontrolden çıkan motorunun çapa aparatına takıldı. İki ayağından ağır şekilde yaralanan H.P., yakınlarının müdahalesiyle aparattan kurtarıldı.

İhbarla gelen 112 Acil Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersinde feci olay 15 yaşındaki çocuk çapa motoruna takıldı

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