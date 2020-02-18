Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımında son atışların adamı Mert Öcal aslen nereli

Mert Öcal kimdir sorusu Survivor yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekranlardan tanıdığımız isimler arasında yer alan Mert Öcal son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat vermişti. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.