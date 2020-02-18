18.02.2020 - 17:30 |
Mert Öcal kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımında son atışların adamı Mert Öcal aslen nereli
Survivor, Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Mert Öcal, parkurların son anlarında gösterdiği atışlar ile Acun Ilıcalı'yı kendisine hayran bıraktı. Acun Ilıcalı tarafından tebrik edilen Mert Öcal'ın performansı ilerleyen günlerde nasıl bir değişim gösterecek büyük merak konusu! Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan Mert Öcal kariyerine mankenlik yaparak başladı. İşte Mert Öcal hakkında merak edilenler...
Mert Öcal kimdir sorusu Survivor yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekranlardan tanıdığımız isimler arasında yer alan Mert Öcal son olarak Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat vermişti. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşında?
MERT ÖCAL KİMDİR?
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.
En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.
81 ilde başladı! İstanbul'da et ve et ürünleri denetimiTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlatmıştı. Bugün ise İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.