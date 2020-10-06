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06.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Meslek lisesinde ‘e-okul’ skandalı

Karesi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısının, geçen yıl e-okul sistemi üzerinden çeşitli usulsüzlükler yaptığı ortaya çıktı

Meslek lisesinde ‘e-okul’ skandalı
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Balıkesir’de bir lisede geçtiğimiz yıl e-okul sistemi üzerinden öğrenci notlarında tartışma yaratacak bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Karesi ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı R.K. birinci dönem bitiminde karneler dağıtıldıktan sonra e-okul sistemi üzerinden bazı öğrencilerin aldığı derslerde değişikliğe gitti. Bu kapsamda ders programında bulunmayan, yazılı sınav kağıdı olmayan seçmeli bazı proje dersleri, sisteme “öğrenci tarafından görülmüş ders” gibi girildi ve notu da 100 puan olarak işlendi.

Hâlâ görevinin başında

Bu yolla öğrencilerin ortaöğretim puanları yükseltilirken, notları değiştiren R.K’nın ise hâlâ görevde olması dikkati çekti. Şikâyet üzerine Karesi Kaymakamlığı okulun müdürü H.Y ve müdür yardımcısı R.K hakkında “işlenmemiş seçmeli derse not verilmesi ve seçmeli dersler üzerinde not değişikliği yapma fiillerini gerçekleştirmeleri sebebiyle” soruşturma izni verdi. Bu süreçte öğrenciler için girilen notlar sistemden silindi ve lise son sınıfta olan öğrenciler mezun olamama riski ile karşı karşıya kaldı.

Notları değiştiren ve hâlâ görevde olan Eğitim-Bir-Sen Balıkesir Denetleme Kurulu Başkanı R.K.’nın, geçtiğimiz yıl Şehit İlhan Varank Bilim Sanat Merkezi’ne müdür yardımcısı olarak atandığı ancak kriterlere uymadığı ve sözlü mülakata girmediği ortaya çıkınca atamasının iptal edildiği belirlendi.

Soruşturma açılmış

R.K. hakkında ayrıca daha önce görev yaptığı okulda okul aile birliği paralarında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla da İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararıyla soruşturma açıldığı ortaya çıktı. R.K hakkındaki, okul kantincisinden elden para alma, kişisel kredi kartına ait ödemeyi okul aile birliği hesabından yaptırma, öğrenci velilerinden zorla bağış toplama, bazı bağışların kaydını tutmama, öğretmenlere aidat toplatma gibi iddialar, soruşturma ile incelenecek başlıklar arasında yer aldı.

 

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