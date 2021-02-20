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20.02.2021 - 20:18 | | AA

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Pazartesi gününe kadar sürecek

Son dakika haberine göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için zirai don uyarısında bulunuldu. Öte yandan İstanbul için de uyarı geldi.

Meteoroloji tek tek saydı ve uyardı: Pazartesi gününe kadar sürecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te zirai don olayının bugünden itibaren 22 Şubat Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin yapıldığı bölgelerde tarımla uğraşan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarı yayınladı.

Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz) hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta yer yer kuvvetli zirai don riskinin 22.02.2021 Pazartesi günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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