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15.02.2021 - 19:27 | | AA

Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 15 derece düşecek

Son dakika haberine göre, Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi.

Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 15 derece düşecek

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İranlı genç kadının annesi kızının kaçırıldığını iddia ettiİstanbul Etiler'de 4 gün önce kaybolan İranlı Marjan Ahadi'nin annesi Maryam Ahadi, kızının tanıdık birileri tarafından kaçırıldığını iddia etti.
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