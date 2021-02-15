15.02.2021 - 19:27 | | AA
Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 15 derece düşecek
Son dakika haberine göre, Bolu Meteoroloji Müdürlüğü, il genelinde hava sıcaklığının 8-15 derece azalacağını bildirdi.
Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.