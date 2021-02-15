Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklığı 15 derece düşecek

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan Bolu'da hava sıcaklıklarının 16 Şubat Salı gününden itibaren 8-15 derece azalmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar sürebileceği, buzlanma ve dona karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.