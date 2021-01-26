Meteoroloji'den bir uyarı da denizler için geldi

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.