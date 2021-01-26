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26.01.2021 - 13:53 | | AA

Meteoroloji'den bir uyarı da denizler için geldi

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den bir uyarı da denizler için geldi

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde ise rüzgarın, yarın sabah saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Akdeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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