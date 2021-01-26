İHA
• 26 Ocak 2021 - 11:42 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi | İstanbul'da kar yağışı kapıya dayandı! Kar saati belli oldu
Gelen bir son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çarşamba günü Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgası ile birlikte kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çarşamba başlayıp hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olacak. İstanbul'a ne zaman kar yağacağı konusunda ise flaş bir gelişme yaşadı. İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saatler belli oldu. Öte yandan Herkes kar yağışını beklerken, İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen bir alarm durumu söz konusu... İşte detaylar
İHA
• 26 Ocak 2021 - 11:42 • Son Güncelleme:
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Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Bu akşam ise soğuk hava Trakya'dan giriş yapacak! Bugünün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli yağmur ve sabanak, gece saatlerinden sonra kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
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Bu gece saat 00.00'dan sonra başlayacak kar yağışı sabah saatlerinde 06.00 civarında İstanbul'un kapılarına dayanacak. Meteoroloji Eski Tahminler Şube Müdür Ahmet Uçar'ın paylaştığı bilgilere göre; mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya'dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
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3 GÜNLÜK ŞİDDETLİ SEVİYE
Salı, çarşamba ve perşembe günleri beklenen üst katmandaki hava akışındaki hareketliliğin hava trafiğini de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Hava trafiğinde en çok korkulan hadiselerden biri olan türbülans hadisesi meteorolojik model haritalarına göre 3 gün “severe” yani şiddetli/sert seviyeye çıkacak.
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Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir, Çankırı, Ankara, Yozgat ve Kastamonu çevrelerinin sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı kesimleri ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) olması bekleniyor. Rüzgar'ın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte, doğusunda kuvvetli buzlanma ve don olayları bekleniyor.
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