Son dakika haberi | İstanbul'da kar yağışı kapıya dayandı! Kar saati belli oldu

Türkiye yeni haftada yağışlı hava dalgasının etkisine girdi ve yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar kendini göstermeye başladı. Bu akşam ise soğuk hava Trakya'dan giriş yapacak! Bugünün parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli yağmur ve sabanak, gece saatlerinden sonra kar şeklinde olacağı öngörülüyor.