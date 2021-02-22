MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Mezar taÅŸlarÄ±nÄ± dalgÄ±nlÄ±kla kÄ±rmÄ±ÅŸ!
ABONE OL
22.02.2021 - 15:05 | | DHA

Mezar taÅŸlarÄ±nÄ± dalgÄ±nlÄ±kla kÄ±rmÄ±ÅŸ!

Manisaâ€™da zarar gÃ¶ren mezar taÅŸlarÄ±nÄ±n, bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± sonucu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. . YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kabristanlÄ±ÄŸa ziyaretine gelen N.S.'nin, bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±kla otomobiliyle tahribata yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Â

Mezar taÅŸlarÄ±nÄ± dalgÄ±nlÄ±kla kÄ±rmÄ±ÅŸ!

Olay, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±, Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Turgutlu Yeni MezarlÄ±ÄŸÄ±nda meydana geldi. KabristanlÄ±ktaki 4 mezarÄ±n taÅŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

MezarlÄ±k ziyaretine gelen vatandaÅŸlar, sabah tahrip olan 4 mezar taÅŸÄ±nÄ± fark etti. Durum, mezarlÄ±k yetkililerine ve polise bildirildi. Ã‡alÄ±ÅŸma yapan ekipler, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kabristanlÄ±ÄŸa ziyaretine gelen N.S.'nin, bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±kla otomobiliyle tahribata yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Polis ekipleri, ifadesine baÅŸvurulan N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlÄ±klara zarar verme' suÃ§undan adli iÅŸlem uyguladÄ±.

N.S., daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
Ä°lgili Haber
Mezar taÅŸlarÄ± kÄ±rÄ±lan ikiz ÅŸehitlerin babasÄ±: Ahmetâ€™imi, Mehmetâ€™imi rahat bÄ±rakmÄ±yor hainler
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan 'döviz rezervi' açÄ±klamasÄ±CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°zmir 7. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'nde önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, "Åžu anda 'Merkez BankasÄ±'nÄ±n döviz rezervi sÄ±fÄ±rlandÄ±' diyorlar, göreve geldiÄŸimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardÄ±, ÅŸimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var." dedi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Saadet zinciri kurup insanlarÄ± dolandÄ±rdÄ±lar!

Saadet zinciri kurup insanlarÄ± dolandÄ±rdÄ±lar!

Nakit desteÄŸi! Ev yapana 40 bin, eÅŸya alana 5 bin...

Nakit desteÄŸi! Ev yapana 40 bin, eÅŸya alana 5 bin...

Bu markette her ÅŸey daha uygun

Bu markette her ÅŸey daha uygun

Son dakika... Özlem Zengin'e hakaret! Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

Son dakika... Ã–zlem Zengin'e hakaret! Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet