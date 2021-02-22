Mezar taÅŸlarÄ±nÄ± dalgÄ±nlÄ±kla kÄ±rmÄ±ÅŸ!

Olay, geÃ§en cumartesi gÃ¼nÃ¼ sabahÄ±, Manisa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Turgutlu Yeni MezarlÄ±ÄŸÄ±nda meydana geldi. KabristanlÄ±ktaki 4 mezarÄ±n taÅŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

MezarlÄ±k ziyaretine gelen vatandaÅŸlar, sabah tahrip olan 4 mezar taÅŸÄ±nÄ± fark etti. Durum, mezarlÄ±k yetkililerine ve polise bildirildi. Ã‡alÄ±ÅŸma yapan ekipler, Ã§evredeki gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelemeye aldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kabristanlÄ±ÄŸa ziyaretine gelen N.S.'nin, bir anlÄ±k dalgÄ±nlÄ±kla otomobiliyle tahribata yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Polis ekipleri, ifadesine baÅŸvurulan N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlÄ±klara zarar verme' suÃ§undan adli iÅŸlem uyguladÄ±.

N.S., daha sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.