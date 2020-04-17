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17.04.2020 - 20:29 | | DHA

Mezun olacaktı... Üniversite öğrencisinden acı haber!

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, arkadaşlarıyla gittiği piknikte Göksu Nehri'ne giren üniversite öğrencisi Murat Ertuna (24), akıntıya kapılarak boğuldu.

Mezun olacaktı... Üniversite öğrencisinden acı haber!

Olay, öğleden sonra Tufanbeyli ilçesi Göksu Nehri'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya Göksu Nehri'ne giden Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Ertuna, suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Ertuna'yı gören arkadaşları genci kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Mezun olacaktı... Üniversite öğrencisinden acı haber

İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri genci nehirden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ertuna'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertuna'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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