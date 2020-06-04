MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MGK’da dikkat çeken ‘Akdeniz’ vurgusu
ABONE OL
04.06.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

MGK’da dikkat çeken ‘Akdeniz’ vurgusu

Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) önceki gün yayımlanan bildirisinde “Doğu Akdeniz” yerine “Akdeniz” ifadesinin kullanılması Türkiye’nin, Akdeniz’in her köşesinde varlık göstereceği mesajı olarak değerlendiriliyor.

MGK’da dikkat çeken ‘Akdeniz’ vurgusu
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

MGK, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, “Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir” denildi. Daha önceki MGK bildirilerinde, “Doğu Akdeniz” tabiri kullanılırken, bu MGK’da, “Akdeniz” ifadesinin tercih edilmesi dikkati çekti. Vurgunun, “Doğu Akdeniz”den “Akdeniz”e genişletilmesinin altında, Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerinin yanı sıra, Akdeniz’de yaptığı tatbikatlar ve Doğu Akdeniz’deki yeni ruhsat sahalarının olduğu değerlendiriliyor. 

MGK’da, Libya’ya askeri danışmanlık hizmetinin devam edeceğine ilişkin vurgu, kararlılığın da göstergesi olarak değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

Corona virüste son durum! Hafta sonu kısıtlama olacak mı? Sağlık Bakanı Koca cevapladı...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

YSK, siyasi parti kongreleriyle oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine hükmetti

Sıradaki Haber