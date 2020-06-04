MGK’da dikkat çeken ‘Akdeniz’ vurgusu

MGK, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de bir araya geldi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, “Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş; ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir” denildi. Daha önceki MGK bildirilerinde, “Doğu Akdeniz” tabiri kullanılırken, bu MGK’da, “Akdeniz” ifadesinin tercih edilmesi dikkati çekti. Vurgunun, “Doğu Akdeniz”den “Akdeniz”e genişletilmesinin altında, Türkiye’nin Libya’daki faaliyetlerinin yanı sıra, Akdeniz’de yaptığı tatbikatlar ve Doğu Akdeniz’deki yeni ruhsat sahalarının olduğu değerlendiriliyor.

MGK’da, Libya’ya askeri danışmanlık hizmetinin devam edeceğine ilişkin vurgu, kararlılığın da göstergesi olarak değerlendirildi.