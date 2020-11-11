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11.11.2020 - 17:58 | | DHA

MHP lideri Bahçeli'nin ilkokul öğretmenine veda

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 93 yaşında hayata veda eden ilkokul öğretmeni Nermin Özbak, son yolculuğuna uğurlandı.

MHP lideri Bahçeli'nin ilkokul öğretmenine veda

2010 yılından itibaren Mersin'de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Nermin Özbak için bugün düzenlenen cenaze törenine, MHP İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel ile ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Yedi Ocak İlkokulu'nda sınıf öğretmenliğini yapan Özbak, kılınan cenaze namazının ardından Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MHP lideri Bahçelinin ilkokul öğretmenine veda

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Osmaniye Yedi Ocak İlkokulu'ndan kıymetli sınıf öğretmeni Nermin Özbak'ı son yolculuğuna uğurladık. Eğitim çınarına son görevimizi yaptık. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli de "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan ve ülkemize değerli katkılarda bulunan Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin kıymetli öğretmeni, eğitim çınarı Nermin Özbak teyzemizi son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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