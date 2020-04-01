MHRS randevu nasıl alınır, hasta kaydı nasıl yapılıyor? İşte Hastanelerden randevu alma işlemi rehberi

İnternet üzerinden hastanelerden randevu almak isteyen vatandaşlar merakla araştırıyor. Sağlık bakanlığı MErkezi Hekim Randevu Sistemi yoğun ilgi görüyor. Peki MHRS sistemine ilk nasıl kayıt olunur? İnternet üzerinden hastanelerden nasıl randevu alınır?



MHRS İLK KAYIT NASIL YAPILIR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, "Yeni Üye" bölümünden sizin belirleyeceğiniz bir şifre ile üyelik oluşturarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Akıllı cihazınıza MHRS Mobil uygulamasını indirerek "Yeni Üye" bölümüne giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi girerek Üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Girmiş olduğunuz bilgilerin Nüfus Müdürlüğü?nde bulunan bilgileriniz ile eşleşmesi gerekmektedir. Aksi takdirde üyelik işleminizi gerçekleştiremezsiniz.

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ



MHRS'DEN RANDEVU NASIL ALINIR?

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ



RANDEVULARIMI NASIL GÖRÜNTÜLEYEBİLİRİM?

Randevu bilgilerinize erişebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz.



ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

RANDEVULARINIZI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

Randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

RANDEVUNUZU İPTAL ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ