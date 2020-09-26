Mihrişah Valide Sultan İmareti nerede sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef dış çekimi Mihrişah Valide Sultan İmareti'nde gerçekleştirilecek. 1795 yılında açılan 2020 yılında restorasyonu tamamlanan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesinde 125 yıldır ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara sıcak yemek servisi yapılıyor.

Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi'nde günlük yemek yardımı yapılan kişi sayısı 3.500, Gıda paketi gönderilen kişi sayısı ise günlük 2023 olarak belirlenmiştir.

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARETİ NEREDE?

Mihrişah Valide Sultan İmareti İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.