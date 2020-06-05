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05.06.2020 - 22:36 | | AA

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında izinli olarak açık cezaevinden çıkarıldı.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı

 

Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği dün TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün Bakırköy'deki evinde gözaltına aldığı Berberoğlu, gece saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildikten sonra tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Berberoğlu'nun, infaz yasası gereği daha önce yattığı süre nedeniyle açık cezaevine çıkma hakkı kazandığı, açık cezaevindeki tüm hükümlülerin de 31 Temmuz 2020 tarihine kadar "Kovid 19" önlemleri sebebiyle izinli sayılmasına karar verildiği, bu sebeple 31 Temmuz 2020 tarihinden sonra açık cezaevine dönmek üzere izinli olarak evine gönderildiği öğrenildi

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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