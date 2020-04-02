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02.04.2020 - 15:30 | | AA

'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. İstanbul Rum Patrikliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 300 bin lira bağışta bulunulduğunu bildirdi. İstanbul Süryani Kadim Vakfı ise 100 bin lira bağışta bulunulduğunu duyurdu.

'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek devam ediyor
Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek!Türkiye'de hastanelere corona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.
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