Okullar ne zaman açılacak? 2,3,4,8 ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Koronavirüs nedeniyle okullar yeni eğitim öğretim yılına uzaktan eğitim ile başladı. Dün Cumhurbaşkanı konuyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Selçuk bugün için toplantı yapacağını bildirdi. Bu gelişmenin hemen ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız.

Aşamalı geçiş planlamamız sorunsuz olarak ilerliyor.

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık ve öğrencilerimiz, 2 gün okulda olacaklar. Yüz yüze eğitime başlama konusunda, isteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenler için uzaktan eğitim devam edecek ve devamsız sayılmayacaklar.

Sınıf mevcudu azaltılacak ve ders süreleri kısaltılacak.

Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 eba destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan ebaya bağlanabilecekler.

İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet ulaştırılacak. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimleri de karşılanacak.

Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.