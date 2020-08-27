Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Her hafta Çarşamba akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen 1 talihli 725.309,25 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu 26 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 14, 15, 18, 29, 34, +5 olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak edeb vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Şans Topu 26 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 5 kişi 8.866,50 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen 96 kişi 461,75 TL, 4 bilen 1.248 kişi 44.40 TL, 3+1 bilen 2.961 kişi 22,45 TL, 2+1 bilen 27.686 kişi 8.80 TL, 3 bilen 36.134 kişi 7,35 TL, 1+1 bilen 93.134 kişi 4.15 TL ve son olarak 0+1 bilen 95.072 kişi 4,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

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