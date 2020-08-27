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27.08.2020 - 10:43 |

Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra Ağustos ayı içerisindeki 4. çekiliş dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. 5+1 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 725.309,25 TL'nin sahibi olurken oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu çekiliş sonuçlarını sorgulayabiliyor. İşte 26 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar...

Her hafta Çarşamba akşamları noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen 1 talihli 725.309,25 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu 26 Ağustos çekilişinde kazandıran numaralar 14, 15, 18, 29, 34, +5 olarak belirlendi. Oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak edeb vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden bilet sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Şans Topu 26 Ağustos çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 5 kişi 8.866,50 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 4+1 bilen 96 kişi 461,75 TL, 4 bilen 1.248 kişi 44.40 TL, 3+1 bilen 2.961 kişi 22,45 TL, 2+1 bilen 27.686 kişi 8.80 TL, 3 bilen 36.134 kişi 7,35 TL, 1+1 bilen 93.134 kişi 4.15 TL ve son olarak 0+1 bilen 95.072 kişi 4,05 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama | Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

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