MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda
ABONE OL
12.02.2020 - 20:42 |

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı, çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahı'nda

Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları devam ediyor.

"Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı"na katılan Bakan Akar, daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma ve askeri alanlarda iş birliği konularının ele alındığı öğrenilen görüşmenin ardından Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Karargahında


Bakan Akar, oturum sonrasında çekilen "Aile Fotoğrafı"nda da yer aldı.

 

Yaşlı çifti ölüm ayırdıİzmir'in Ödemiş ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü Kadir Taş'ın (78) ağır yaralandı, eşi Safiye Taş (65) hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

12 Şubat son depremler haritası - AFAD ve Kandilli açıklıyor - Deprem mi oldu, saat kaçta, nerede kaç şiddetinde?

12 Şubat son depremler haritası - AFAD ve Kandilli açıklıyor - Deprem mi oldu, saat kaçta, nerede kaç şiddetinde?

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

Zorla senet imzalatıyorlardı

Zorla senet imzalatıyorlardı

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

Sıradaki Haber