Milli Uzay Programı nedir, ne anlama geliyor? TUA (Türkiye Uzay Ajansı) ne zaman kuruldu?

TUG NEDİR, NE ZAMAN KURULDU? Uzay faaliyetlerinde yerliliği ve milliliği ön plana alan politikası ile ülke içi uzay çalışmaları ekosistemi oluşturmak öncelik olarak görülmektedir. Bu ekosistem içinde dinamik ve girişimci özel sektör de yer almaya başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde; 13.12.2018 tarihli ve 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. 7 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile de Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri atanmıştır.