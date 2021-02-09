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• 09 Şubat 2021 - 23:21 • Son Güncelleme:

Milli Uzay Programı nedir, ne anlama geliyor? TUA (Türkiye Uzay Ajansı) ne zaman kuruldu?

Milli Uzay Programı hedefleri, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Vatandaşlar Milli Uzay Programı nedir merak ediyor. Aynı zamanda TUA'nın logosu da tanıtıldı. Peki, Türkiye Uzay Programı ne anlama geliyor?

• 09 Şubat 2021 - 23:21 • Son Güncelleme:
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Türkiye'nin uzay programını içeren Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Türk uzay insanı yetiştirme çalışmalarının da olduğu programda, uzak teknolojilerindeki Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik altyapının geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Milli Uzay Programı'nda neler var?

2MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR

MİLLİ UZAY PROGRAMI NEDİR?

Milli Uzay Programı, Dünya’daki gelişmeleri dikkate alarak, ülkemizdeki mevcut potansiyeli değerlendirmek üzere ülkemizin uzay politikaları alanındaki vizyonunu, stratejilerini, hedeflerini ve projelerini, koordineli ve entegre olarak yürütülmesine yönelik hazırlanmış kapsamlı projedir.

3MİLLİ UZAY PROGRAMI AMAÇLARI NELER

MİLLİ UZAY PROGRAMI AMAÇLARI NELER?

•    Ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak  teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi,
•    Ülkemizin dışa bağımlığının azaltılması,
•    Uzay teknolojilerinin ülkemizin kalkınmasında bir araç olarak kullanımı için planlanması,

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•    Uzay alanında mevcut teknolojilerin ve başarıların milli teknolojiler ile daha ileriye taşınması, 
•    İnsanlığın bilimsel bilgi ve tecrübesine katkı sağlanması,
•    Başta gençler olmak üzere ülkemiz insanının uzay farkındalığının artırılması.

5HEDEFLERİ

HEDEFLERİ

1- Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmek,
2- Yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari bir marka ortaya çıkarmak,
3- Türkiye’ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek,
4- Uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak,
5- Uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırımlar yaparak uzaydaki yetkinliğimizi artırmak,

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6- Türkiye’yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha yetkin bir ülkekonumuna getirmek,
7- Uzay sanayi ekosisteminin geliştirilmesi,
8- Uzay teknolojileri geliştirme bölgesi,
9- Uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek,
10- Bir Türk vatandaşını bilim misyonuyla uzaya göndermek.

7TUG NEDİR, NE ZAMAN KURULDU

TUG NEDİR, NE ZAMAN KURULDU?

Uzay faaliyetlerinde yerliliği ve milliliği ön plana alan politikası ile ülke içi uzay çalışmaları ekosistemi oluşturmak öncelik olarak görülmektedir. Bu ekosistem içinde dinamik ve girişimci özel sektör de yer almaya başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde; 13.12.2018 tarihli ve 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak Türkiye Uzay Ajansı kurulmuştur. 7 Ağustos 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile de Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri atanmıştır.

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