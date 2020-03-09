Milliyet’e ödül

Bahçelievler Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 100 Kadın STK Bahçelievler’de” etkinliğinde basın, spor ve sanat alanında “Öncü” kadınlar ödüllendirildi. ‘Yılın Öncü Kadın Gazete Muhabiri’ ödülüne mubabirimiz Çiğdem Yılmaz layık görüldü. Çiğdem Yılmaz’a ödülünü Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır takdim etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde böyle bir ödüle layık görüldüğü için onur duyduğunu söyleyen Çiğdem Yılmaz, ödülünü çalışan kadın gazetecilere adadığını belirtti.