MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Milliyet’e ödül
ABONE OL
09.03.2020 - 07:00 | | HABER ARAŞTIRMA

Milliyet’e ödül

Bahçelievler Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen ‘Öncü Kadınlar’ ödül töreninde, muhabirimiz Çiğdem Yılmaz, ‘Yılın Öncü Kadın Gazete Muhabiri’ ödülüne layık görüldü.

Milliyet’e ödül

Bahçelievler Belediyesi ve Marmara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 100 Kadın STK Bahçelievler’de” etkinliğinde basın, spor ve sanat alanında “Öncü” kadınlar ödüllendirildi. ‘Yılın Öncü Kadın Gazete Muhabiri’ ödülüne mubabirimiz Çiğdem Yılmaz layık görüldü. Çiğdem Yılmaz’a ödülünü Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır takdim etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde böyle bir ödüle layık görüldüğü için onur duyduğunu söyleyen Çiğdem Yılmaz, ödülünü çalışan kadın gazetecilere adadığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

AFAD, afet sürecini nasıl yönetiyor?

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Sıradaki Haber