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07.03.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Milliyet’e üç ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin “Yılın Basın Fotoğrafları 2020” yarışmasında Milliyet gazetesi üç dalda ödüle layık görüldü

Milliyet’e üç ödül

Türkiye’nin saygın fotoğraf yarışmaları arasında yer alan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) bu yıl 35’incisini düzenlediği “Yılın Basın Fotoğrafları 2020” yarışması sonuçları açıklandı. Bu yıl 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, 34 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisine ödül verildi. TFMD yarışmasında, Milliyet gazetesi muhabirleri üç dalda ödüle layık görüldü. Foto muhabiri Ozan Güzelce “Çevre ve Doğa Fotoğrafı” kategorisinde Düzce’de yaşanan sel felaketinde çektiği fotoğrafıyla üçüncülük, aşura matemi merasimine katılan kız çocuğu fotoğrafıyla da “Portre” kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Yarışmanın “AB Yeşil Düzen Özel Ödülü” ise İstanbul’da Kuzey Ormanları’ndaki taş ocaklarını fotoğraflayan Oğuz Yeter’e verildi. Ödül alan kareler derneğin “www.tfmd.org.tr” internet adresinde görülebilecek.

Milliyet’e üç ödül

OZAN GÜZELCE Düzce’deki sel felaketini yansıtan kare ödül aldı.

‘Mesaj da veriyoruz’

TFMD Başkanı Rıza Özel, seçilen fotoğraflarla mesaj da verdiklerini belirterek, “Çevre ve mültecilik konularında verdiğimiz ödüllerle bu alanlarda farkındalığa katkı sunuyoruz” dedi. Seçilen fotoğraflarla birlikte bu mesleğin ustalarını üniversitelerde gençlerle buluşturduklarını da söyleyen Özel, 35 yılı her geçen yıl bir adım daha ileri taşıdıklarını ifade etti.

Milliyet’e üç ödül

OĞUZ YETER İstanbul’daki taş ocakları fotoğrafıyla ödüle layık görüldü.

Milliyet’e üç ödül

Güzelce’ye portre dalında ödül getiren fotoğraf.

 

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