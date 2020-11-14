Mobbinge karşı daha fazla çalışıyorlar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Selver Kipay, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı ve Erzurum NeneHatun Kadın Doğum Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü Bahadır Binici, ‘Sağlık Kuruluşlarında Kadın Çalışanların Psikolojik Yıldırma Davranışlarına Maruz Kalma Durumları’na yönelik bir araştırma yaptı. Araştırmaya, Fethiye’de görev yapan 250 kadın sağlık çalışanı katıldı.

Araştırmaya katılan kadınların büyük bir çoğunluğu 29-34 yaş grubunda, evli, üniversite mezunu, hemşire, 6-10 yıllık bir mesleki deneyimlere sahip kişilerden oluştu. Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde kadınların yüzde 16.8’inin sağlıklarına, sosyal ilişkilerine, itibarlarına, kendilerini göstermelerine ve iletişim durumlarına, mesleki durumlarına ve yaşam kalitelerine yönelik saldırılara maruz kaldıkları tespit edildi.

Araştırma sonucunda mobbinge uğradıklarını belirten sağlık çalışanı kadınların fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlandığı, iş arkadaşlarından izole edilmiş iş ortamlarının verildiği, haklarında asılsız söylentilerin yapıldığı belirtildi. Kadınlar, kararlarının sürekli sorgulandığını ve diğer çalışma arkadaşlarının yanında onur kırıcı ve aşağılayıcı sözlere maruz kaldıklarını söyledi. Ayrıca, kadınların bütün bu yıldırma davranışlarını önlemeye yönelik yaklaşımları incelendiğinde; eleştiri almamak için yaptıkları işlere daha fazla özen gösterdikleri, işlerine daha fazla bağlanıp çalıştıkları, daha özenli, ve daha çok çalıştıkları uğradıkları haksızlığı ilgili yönetici ile yüz yüze konuşup çözmeye çalıştıkları saptandı.