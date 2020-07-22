Mohaç Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında yapılan dünyanın en kısa süren savaşları arasında yer almaktadır. 2 saat gibi kısa bir sürede Macar Krallığı mağlup edilmiş olan Mohaç Meydan Savaşı Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki Osmanlı ordusu tarafında gerçekleştirilmiştir.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI ÖZETİ

Osmanlı padişahlarının en uzun süre tahtta kalan padişah olarak bilinen Kanuni Sultan Süleyman ve Macar Kralı arasında yapılan Mohaç Meydan Savaşı Sadece 2 saat sürmüştür. Tarihin en farklı kısa süren savaşı olan Mohaç Meydan Savaşı Macarların Osmanlı İmparatorluğu'na karşı izlediği politika sebebiyle gerçekleştirilmiştir. Fransa Kralı Fransuva’nın annesi Almanlara esir düşen olduğu için Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemiştir bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman'da Macarlarla ilgili bir yaptırım yapmayı Avrupa'ya karşı bir göz olarak görmüştür.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI TARİHİ

Mohaç Meydan Savaşı 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Macar Krallığı arasında yapılmış olan tarihin en kısa süren savaşıdır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen savaşta aldığı 2 saat kadar bir sürede mağlup edilerek Macaristan Krallığını son verilmiştir.

MOHAÇ SAVAŞI'NIN ÖNEMİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü hem Avrupa'ya hem de dünyaya göstermek açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. En kısa sürede biten savaş olarak tarihe geçen Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı - Avusturya çekişmesinin de nedenidir. Yıkılan Macar topraklarının büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Ancak Avusturya'da Macar toprakları üzerinde Hakimiyet kurmak istemiştir. Macar Krallığı’nın çok kısa bir süre içinde yıkılması Avrupa’ya Osmanlı Devleti'nin ve aynı zamanda Kanuni Sultan Süleyman'ın gücünü ortaya koyma konusunda oldukça etkili bir savaştır. Mohaç Meydan Savaşı tarihinde Osmanlı Devleti çok güçlü bir devlet olduğunu kanıtlamıştır. Osmanlı Devleti için Avrupa'ya açılma hayalleri kurulmuş Kanuni Sultan Süleyman bu savaştan sonra toprakları daha da genişletmiştir.

MOHAÇ MEYDAN SAVAŞI NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Mohaç Meydan Savaşı Macar Krallığı'na karşı yapılan savaştır. Savaşın nedenleri ise:

Macar Kralı Almanya Kralı Şarlken’i destekliyordu. Alman Kralı’nın da karşılık vermesi Macar Kralı’nın kendine güvenini artıran bir durumdu. Arkasında Almanların olduğunu bilen Macar Kralı Osmanlı'ya karşı saldırgan bir politika izlemiştir.

Almanlar esir düşen Fransa Kralı Fransuva'nın annesi Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemiştir.

Orta Avrupa'da etkili olmak isteyen Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'ya gözdağı vermek istemiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın en önemli amaçlarından bir tanesi de Hristiyan birliğini bozmak istemesidir. Bu amaçla Fransa'yı yanına çekmek düşüncesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Fransa Kralı yardımını kabul etmiştir. Fetih politikalarının tüm dünyaya yaymak istemiştir.

Mohaç Meydan Savaşı'nın sonuçları:

- Mohaç Meydan Savaşı Osmanlı gücünün ne kadar büyük olduğunu gösteren bir savaştır.

- Macar Krallığı Sadece 2 saat içerisinde yıkılmıştır.

- Mağlubiyetten sonra Macar Kralı değişmiştir.

- Macaristan Kralı Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

- Osmanlı İmparatorluğu Orta Avrupa'ya doğru yayılmaya başlamıştır.

- Macaristan'ın yıkılması Osmanlı Devleti'nin karşısına Avusturya’nın çıkmasına neden olmuştur.

- Bundan sonraki süreçte Osmanlı- Avusturya arasında çatışmalar meydana gelecektir.

- Macar Krallığı toprakları ikiye bölünmüş bir tarafı Osmanlı'ya diğer tarafı Avusturya'ya kalmıştır.

- Osmanlı kara parçaları Orta Avrupa'ya kadar uzanmıştır.

- Osmanlı Devleti 2. Viyana Kuşatmasına kadar Orta Avrupa'ya hakim olmaya başlamıştır.

- Tarihin en kısa süren savaş olarak kayıtlara geçmiştir