MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı
ABONE OL
08.10.2020 - 16:21 | | AA

MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 "Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı."

MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı

 

 

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maltepe'de kanlı pusu! Motosikletli katil aranıyor

Maltepe'de kanlı pusu! Motosikletli katil aranıyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

İran Prensesi Süreyya kimdir? İran Prensesi Süreyya'nın hayat hikayesi

İran Prensesi Süreyya kimdir? İran Prensesi Süreyya'nın hayat hikayesi

Sıradaki Haber