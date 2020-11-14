MSB, ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan, ülkemizin savunma ve güvenliği için fedakarca çalışarak başarılı projeleri hayata geçiren ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.





Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan, ülkemizin savunma ve güvenliği için fedakârca çalışarak başarılı projeleri hayata geçiren @aselsan’ın 45’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz. pic.twitter.com/S4IMulubbb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2020