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14.11.2020 - 20:12 | | AA

MSB, ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

MSB, ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katan, ülkemizin savunma ve güvenliği için fedakarca çalışarak başarılı projeleri hayata geçiren ASELSAN'ın 45'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, daha nice başarılarla dolu bir gelecek temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
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