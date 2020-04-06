06.04.2020 - 11:19 | | DHA
MSB: Askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında sağlık kontrolü devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca, corona virüs ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelin sağlık kontrollerinin devam ettiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından açıklamada, "COVID19 ile mücadele kapsamında askerî hudut geçiş ve ikmal kapılarında görevli personelimiz sağlık kontrollerine devam ediyor. Aldığımız etkin ve önleyici tedbirler sayesinde de geçişler kontrollü olarak icra ediliyor" denildi.
Esenyurt'ta 14 kişi bulunan kahvehane ikinci kez mühürlendi!Corona virüs ile mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.