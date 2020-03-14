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14.03.2020 - 18:56 | | DHA

MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısının 390 olduğunu ve 34 bin 946 öğrencinin de eğitimine devam ettiğini duyurdu.

MSB: Barış Pınarı'nda açılan okul sayısı 390 oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bölgeden çekilen görüntülere de yer verilerek, "Okulları yıkan, tüneller kazan, karargâh haline getirerek masum çocukların eğitim haklarını ellerinden alan PKK/YPG'nin açtığı yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde açılan okul sayısı 390 olurken, 34 bin 946 öğrenci de eğitimine devam ediyor" denildi.

ABD Başkanı Trump, Koronavirüs testine girdiğini açıkladıTrump yaptığı açıklamada ABD'de 50 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump corona virüs testi yaptırdığını ve sonuçların bir iki gün içerisinde çıkacağını belirtti.
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