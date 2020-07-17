MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde corona virüs tespit edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.