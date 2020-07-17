17.07.2020 - 20:16 | | AA
MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde corona virüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip corona virüs tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.