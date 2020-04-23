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23.04.2020 - 16:21 |

MSB duyurdu! Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri’nin 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri’ne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edildi. Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı” bilgisine yer verildi.

MSB duyurdu Harekata Hazırlık Eğitimleri yapıldı

Paylaşımda şunlar da kaydedildi:

“COVID-19’a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir.”

Paylaşımda ayrıca, söz konusu eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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