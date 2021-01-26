26.01.2021 - 19:35 | | AA
MSB duyurdu! Yemin ettiler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu Komutanlığına bağlı birliklerde yemin töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığımıza bağlı birliklerde 2020/4'üncü dönem erlerin yemin törenleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda yemin törenine ait fotoğraflara da yer verildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 26 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1791 oldu, 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 322 bin 511'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede." dedi.