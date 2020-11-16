16.11.2020 - 11:41 | | milliyet.com.tr
MSB görüntüleri paylaştı! Ege Denizi'nden sıcak görüntü
Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından Ege Denizi'ndeki eğitime ilişkin açıklama yapıldı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi.