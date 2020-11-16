MSB görüntüleri paylaştı! Ege Denizi'nden sıcak görüntü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi.







