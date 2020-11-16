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16.11.2020 - 11:41 | | milliyet.com.tr

MSB görüntüleri paylaştı! Ege Denizi'nden sıcak görüntü

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından Ege Denizi'ndeki eğitime ilişkin açıklama yapıldı.

MSB görüntüleri paylaştı! Ege Denizi'nden sıcak görüntü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın genel maksat ve taarruz helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait uçakların da iştirak ettiği Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekâta Hazırlık Eğitimleri, 09-13 Kasım tarihleri arasında Ege Denizi’nde başarıyla icra edildi.

MSB görüntüleri paylaştı Ege Denizinden sıcak görüntü

MSB görüntüleri paylaştı Ege Denizinden sıcak görüntü


MSB görüntüleri paylaştı Ege Denizinden sıcak görüntü

MSB görüntüleri paylaştı Ege Denizinden sıcak görüntü

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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