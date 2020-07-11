Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.