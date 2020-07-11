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11.07.2020 - 17:56 | | DHA

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı NATO uçağına yakıt ikmali

Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı NATO uçağına yakıt ikmali

 

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