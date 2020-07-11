11.07.2020 - 17:56 | | DHA
Son dakika: MSB görüntüleri paylaştı! NATO uçağına yakıt ikmali
Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı'nca, Türk tanker uçağının, Romanya üzerinde NATO'ya ait bir uçağa yakıt ikmali yaptığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO’ya ait AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23 bin feet irtifada yakıt ikmali yapıldı" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çok net Ayasofya mesajıSon dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nün açılışına video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, 'Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine göre bu kararı aldık' dedi.