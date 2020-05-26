26.05.2020 - 14:14 | | AA
MSB: Hakkari'de kullanıma hazır 2 TAS füzesi imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kullanıma hazır 2 TAS füzesinin imha edildiğini bildirdi.
Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde 9 metrekarelik 'yeni normal' düzenlemesiAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yeni hayat düzeninde yeni kurallar uygulanacak. Tatilciler plaja rastgele havlu serip güneşlenemeyecek ve 9 metrekarelik özel alanları kullanmak zorunda olacak. Tatilcinin boşalttığı özel alan dezenfekte edildikten 20 dakika sonra yeni birine tahsis edilecek ve plajda artık sigara içmek de yasaklandı.