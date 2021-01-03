MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi
ABONE OL
03.01.2021 - 15:04 | | AA

MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.

MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

MSB: Karsta Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri icra edildi

MSB: Karsta Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri icra edildi

MSB: Karsta Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri icra edildi

MSB: Karsta Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri icra edildi

Kuş sürüsüne giren kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptıGelen son dakika haberine göre; Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

İstiklal Caddesi'nde sigara için turistlere ceza kesildi

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Son dakika... Gabar'daki operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! 2'si gri listede yer alıyor

Son dakika... Gabar'daki operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı! 2'si gri listede yer alıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet