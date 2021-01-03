03.01.2021 - 15:04 | | AA
MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.
Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.
Kuş sürüsüne giren kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptıGelen son dakika haberine göre; Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.