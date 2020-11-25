25.11.2020 - 15:35 | | AA
MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık anlaşması kapsamında verilen eğitimlerin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyor, verilen eğitim desteğiyle Libya Ordusu'nun uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık ilan etti: Devlet başkanlığı seviyesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 36. Bakanlar Toplantısı'na videokonferansla katıldı. Erdoğan, 'İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir' dedi.