MSB: 'Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimler devam ediyor'

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyor, verilen eğitim desteğiyle Libya Ordusu'nun uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.







