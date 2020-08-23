MSB paylaştı! Sayı 80 milyonu geçti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Covid- 19 virüsünün ülkemizi etkilemeye başladığı günden itibaren maske ihtiyacını karşılamak için yüksek tempoda ve fedakarca çalışan MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti. TSK'nın ihtiyaçlarının yanı sıra asil milletimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalışan birimlerimizde 80 milyonu aşkın maskeyle birlikte 500 bini aşkın tulum ve 210 bin litreden fazla dezenfektan da üretildi. Üretimlerimiz kesintisiz devam ediyor" denildi.