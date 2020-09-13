13.09.2020 - 12:22 | | DHA
MSB: Vatandaşlarımızın gönderdiği 1 ton üzüm, teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, vatandaşların gönderdiği 1 ton taze üzümün Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızdan Mavi Vatan'ın koruyucularına manevi destek. Vatandaşlarımızın Deniz Kuvvetlerimize ait yüzer unsurlarda görevli personele destek amaçlı gönderdikleri 1 ton taze üzüm Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.
Son dakika... Bakan Akar ve komutanlar Kaş'taGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar Kaş'ta. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılan Bakan Akar burada gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Akar, 'İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız' dedi. Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı da bugün Meis Adası'nda olacak.