MSB'den asker ailelerine özel birim

Koronavirüs ile mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri diğer dünya orduları arasında farklı bir konuma yerleşti. Vaka sayılarının personel mevcudu oranına bakıldığında en az pozitif hastanın olduğu TSK bu başarısıyla ABD, Rusya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi önemli orduları geride bıraktı. Bu başarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yurt genelinde alınan önlemlere uyumlu olarak Milli Savunma Bakanlığı'nca alınan önlemlerin yanı sıra personelin ve ailelerinin büyük fedakarlıklarının da etkisi oldu. Alınan katı tedbirlerin sıkı şekilde uygulanmasıyla koronavirüs salgını ile mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarını ve diğer faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirildi. Gerek personelin gerekse ailelerinin gösterdiği fedakarlık da söz konusu mücadeledeki önemli yerini aldı. Silahlı Kuvvetler'in kahraman personeli hem yoğun faaliyetler hem de koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında çoğu zaman onlarca gün gemilerinden çıkmadı, kimi zaman ise sınır ötesindeki operasyon bölgelerinden yurda gelmedi. Bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı da personelinin bu yüksek yoğunluklu harekat şartları ile koronavirüs tehdidi altında görev yapabilmesine yönelik her türlü tedbiri alırken, bu durumdan en çok etkilenen personel ailelerinin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için özel birimler oluşturdu. Söz konusu birimler ailelere ihtiyaçları için 7/24 destek sağlıyor. Telefonla düzenli olarak aileler aranırken, başta sağlık olmak üzere ailelerin yaşayabileceği sorunlara çözüm bulunuyor.

'YERİNDE KAL' PRENSİBİ UYGULANDI

Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde alınan tedbirlerin planlanması ve sıkı şekilde uygulanması, yaklaşık 500 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pozitif vaka sayılarının çok düşük seviyelerde ve kontrol altında tutulmasını sağladı. Bu kapsamda ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Koronavirüs (Covid-19) ile Mücadele Merkezi (KOMMER) kuruldu. KOMMER, bir zincir halinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Ordu Komutanlıkları, donanma ve hava üsleri olmak üzere alt kademelere kadar devam eden bir birim olarak tesis edildi. KOMMER değerlendirmeleri doğrultusunda salgınla mücadele kapsamında 'Yerinde Kal' prensibi kararlılıkla uygulandı. Tören, konferans, geniş katılımlı toplantılarla gerekli olanlar hariç kurslar iptal edildi, yurt dışına çıkacak, birliğe yeni katılacak, izinden veya görevden dönen personel sağlık muayenesinden geçirilerek PCR testi yaptırıldı. Celp dönemlerinde tüm yükümlülerin katılış öncesi PCR testi yaptırmayı müteakip en kısa sürede birliklerine katılmaları için gerekli tedbirler alındı. Ayrıca katılış sonrası 14 günlük karantina uygulanmaya devam edildi. Kışlalara zorunlu durumlar dışında ziyaretçi kabul edilmemeye devam edilirken nizamiyelerde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması uygulamasına geçildi. Bakanlık, bu süreçte vatani görevlerini yerine getiren gençleri de virüsten korumaya yönelik önemli tedbirler aldı. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılırken yatakhaneler ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlandı. Personelin sosyal mesafe kuralına uygun şekilde buralardan yararlanmalarına yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

DÜZENLEME GETİRİLDİ

Koronavirüsün yanı sıra terörle mücadelesini de aksatmadan sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde virüsün operasyon bölgelerine sıçramamasına yönelik de önemli tedbir alındı. Operasyon bölgelerindeki tüm birliklerde ilave tedbirler uygulanırken Suriye'nin kuzeyinde birliklerin yer aldığı harekat alanlarına giriş ve çıkışlara düzenleme getirildi. Düzenleme kapsamında giriş çıkışlar 2. Ordu Komutanı'nın müsaadesine bağlandı. Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı harekat bölgelerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler gerçekleştirildi. İcra edilen görevlerde bulaşma riskini en aza indirecek hareket tarzları belirlendi. Harekat bölgesinden yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alındı. Suriye'den yurt içine ikmal için gelen araçların, römorka monte KBRN temizleme sistemi ile dezenfeksiyonu için KBRN timleri görevlendirildi. Suriye'de bulunan birliklere, ateş ölçerler, koruyucu sağlık malzemeleri gönderildi, harekat bölgesine seyyar banyo ve çamaşır üniteleri sevk edildi.

PİLOTLAR VARDİYALI ÇALIŞTI

Bunlarla birlikte Kuvvet Komutanlıkları da bazı özel tedbirleri uygulayarak bu başarıya katkı sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 21 Mart'tan itibaren öncelikle muharip gemiler ana üsleri dışındaki limanlara intikal ettirilerek etkin izolasyon tedbirleri uygulandı. Kuvvet Komutanlıklarında pilotlar başta olmak üzere kritik personel ve özel ihtisaslı personelin vardiyalar şeklinde görev yapabilmeleri için tedbirler alındı. Kuvvet Komutanlarına ait harp silah araç ve gereçleri ile personelin temas ettiği yerler ve ortak kullanılan alanlar düzenli olarak dezenfekte edildi.

BAKAN AKAR: ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuya ilişkin açıklamasında ülkenin birliği, bütünlüğü milletin güvenliği için operasyonları sürdürürken, diğer taraftan da Koronavirüs salgınının kışlaları etkilememesi için uğraştıklarını belirtti. Bu konuda ciddi tedbirlerin alındığını, bunların katı şekilde uygulandığını ifade eden Akar, "Tedbirlerimizden taviz vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik, maske, mesafe kuralı kapsamında mücadelemiz sürüyor. Gemilerimizde, uçaklarımızda tüm birliklerimizde görev yapan personelimiz bizler için çok önemli. Birliklerde salgının yayılması durumunda bunun telafisi mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedeği yok. Gemilerimizin, uçaklarımızın, tugaylarımızın yedeği yok. Onun için çok dikkatli davranıyoruz" dedi.