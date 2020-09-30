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30.09.2020 - 17:01 | | DHA

MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen sığınak ile mağaralarda ele geçirilen, terör örgütü PKK’ya ait silah ve mühimmatın imha edildiğini açıkladı.

MSB'den Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu’nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Mehmetçik'in tespit ettiği sığınak ve mağaralarda PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, "Bulunan sığınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimizce imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sonucunda; 3 Biksi makinalı tüfek, 1 lançer, 1 el bombası, 1 mayın, 3 el yapımı patlayıcı, 11 havan mühimmatı, 144 Doçka mühimmatı 1 RPG-7 mühimmatı, 1 Biksi namlusu, 192 Biksi mühimmatı 256 Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği, 7 havan tapası, 60 kilo amonyum nitrat, çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

MSBden Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması

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