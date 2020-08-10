10.08.2020 - 11:32 | | milliyet.com.tr
MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 8'e yükseldi
Son dakik gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan MSB'den yapılan bir diğer açıklama da Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 YPK/PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA
Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, 'Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' denildi.
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