MSB'den peş peşe açıklamalar! Sayı 8'e yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında 6 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, 'Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' denildi.