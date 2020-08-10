Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yapılacak...

Bakan Soylu açıklamasında, 'Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetlemenin gerçekleştirileceği belirtildi.



