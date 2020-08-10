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HaberlerSiyaset Haberleri Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yapılacak...
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10.08.2020 - 11:50 |

Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yapılacak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Öte yandan Bakan Soylu, 'Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tetbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetleme gerçekleştireceğiz' ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklama! Tüm Türkiye'de yapılacak...

Bakan Soylu açıklamasında, 'Yılbaşından bu yana 64'ü üst düzey 474 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' dedi.

Salı günü tüm Türkiye'de koronavirüs tedbirleri ile ilgili yüksek yoğunluklu bir denetlemenin gerçekleştirileceği belirtildi.

Son dakika... Bakan Soyludan flaş açıklama Tüm Türkiyede yapılacak...

Son dakika... Bakan Soyludan flaş açıklama Tüm Türkiyede yapılacak...

 

Karantinadaki babaannesiyle cam arkasından görüşüyorORDU'nun Akkuş ilçesine Ankara'dan anne ve babasıyla tatil için gelen Ali Asaf Kaymak (2), koronavirüs testi pozitif çıkan babaannesi Nuray Kaymak (47) ile görüşemedi. Minik Ali Asaf, evdeki bir odada izole olan babaannesinin penceresinin önüne geçerek, onunla oyunlar oynamaya çalışıyor.
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