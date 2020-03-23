23.03.2020 - 11:03 | | AA
MSB'nin Twitter takipçi sayısı 1 milyon oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter'daki takipçi sayısı 1 milyon oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve 1 milyon takipçiye ulaşılmasında verilen destekten dolayı teşekkür edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızın çalışmalarını, yerli-milli silah sistemleriyle donatılmış etkin, caydırıcı ve saygın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanlık, fedakarlık ve büyük başarılarla icra ettiği faaliyetlerini zamanında, doğru şeffaf bir şekilde siz değerli takipçilerimizle paylaştığımız Twitter hesabımızın, 1 milyon takipçiye ulaşılmasında verdiğiniz destek için teşekkür ederiz."
Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.