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23.02.2021 - 10:33 |

MSÜ başvurusu için son gün! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı - MSÜ için 27 Ocak'ta başlayan başvurular bugün sona eriyor. Sınava katılmak isteyen adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla MSÜ başvurusunda bulunabilecek peki MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte MSÜ ile ilgili ayrıntılar.

MSÜ başvurusu için son gün! MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuruları için son gün. Adaylar 27 Ocak itibariyle başvuru yapabiliyorlardı. Bugün saat 23.59'a kadar MSÜ başvurusu yapılacak. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden yapılıyor.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ başvurusu için ÖSYM AİS sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaparak sınav başvurusunda bulunabilir. Sınav ücreti ise 110 TL.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ BAŞVURU ÖDEME YERLERİ

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün başvuruları sona erecek olan MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sınav sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde açıklanacak.

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