MSÜ başvurusu için son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? İşte sınav ücreti...

MSÜ başvurusuları için son 2 gün! Başvuruların yarın sona eriyor. İşlemlerini tamamlayanlar sınav tarihini beklerken henüz hiçbir işlemde bulunmayanlar "MSÜ başvurusu için son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?" sorularına cevap arıyor.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2020-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını, istedikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Başvuru Merkezleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri ile ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri yetkisindeki başvuru merkezlerinden oluşacaktır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır. Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru merkezlerinde başvuru yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvurularını, bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir Başvuru Merkezinde yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

Adayların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-Okul sisteminden elektronik ortamda alınan ortaöğretim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır. Bu bilgilerinde güncelleme gereken adaylardan;

Son sınıf öğrencileri kendi okullarına,

Mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak, MEB e-Okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacaklardır. MEB e-Okul

sistemindeki bilgilerin güncellenme işleminin sınava başvuru süresinden sonra tamamlanabileceği durumlarda adaylar, sınava mevcut bilgileriyle başvuru yapabileceklerdir.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

10 Şubat tarihinde sona erecek olan MSÜ başvuruları için adaylar 100 TL başvuru ücreti ödeyecek. Başvuru ücretleri 11 Şubat mesai bitimine kadar ödenebilecek. Başvuru ücretlerini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.