MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının hemen ardından adaylar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre MSÜ sonuçları 7 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.goc.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavı açıklanan takvime göre 7 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. Sınavın üzerinden geçen 15 günlük sürecin ardından adaylar sonuçların her an açıklanabileceğini düşünerek araştırmalarını sıklaştırdı.

ÖSYM ERKEN AÇIKLAYABİLİYOR

ÖSYM tarafından sonuç açıklama tarihi olarak verilen ve belirlenen tarihlerden önce sınav sonuçları erişime açılabiliyor. ÖSYM tarafından verilen tarihler En son bu tarihte açıklanacak anlamı taşıyor. Değerlendirme işlemi tamamlandığı takdirde sonuçlar belirlenen tarihten önce açıklanabiliyor.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ