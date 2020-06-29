MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
ABONE OL
29.06.2020 - 12:52 |

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Milli Savuma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı takvime çevrildi. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2020 MSÜ sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 14 Haziran tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavının hemen ardından adaylar sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre MSÜ sonuçları 7 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.goc.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavı açıklanan takvime göre 7 Temmuz'da adayların erişimine açılacak. Sınavın üzerinden geçen 15 günlük sürecin ardından adaylar sonuçların her an açıklanabileceğini düşünerek araştırmalarını sıklaştırdı.

ÖSYM ERKEN AÇIKLAYABİLİYOR

ÖSYM tarafından sonuç açıklama tarihi olarak verilen ve belirlenen tarihlerden önce sınav sonuçları erişime açılabiliyor. ÖSYM tarafından verilen tarihler En son bu tarihte açıklanacak anlamı taşıyor. Değerlendirme işlemi tamamlandığı takdirde sonuçlar belirlenen tarihten önce açıklanabiliyor.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte korona virüsün kolları! Ahtapot gibi...Gelen son dakika haberine göre bilim insanları, korona virüsün hücrelere nasıl saldırdığına ilişkin yakın çekim görüntüleri paylaştı. O görüntülerde, virüsün deniz canlılarını andıran türdeki kolları dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da onlarca kişi sokağı kapatıp nişanda eğlendi

Bağcılar'da onlarca kişi sokağı kapatıp nişanda eğlendi

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Yer: Kayseri! Evin bodrumunda odun ararken buldu

Yer: Kayseri! Evin bodrumunda odun ararken buldu

Sıradaki Haber