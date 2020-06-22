MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

MSÜ sınavına giren yüz binler şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumdalar... Kimileri tam tarihi bilirken kimileri ise ya unuttuğu için ya da bilmediği için 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularını yöneltiyor. İşte detaylar...

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI (2020-MSÜ) TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıdan sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.