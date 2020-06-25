MSÜ sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

MSÜ sınavının üzerinden bugün itibarıyla 11 gün geçti. Günler birer birer ilerlerken sonuç tarihleri aratılmaya başlandı. Sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı 'MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-MSÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi önderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.