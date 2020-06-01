MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ 2020 ne zaman?

7 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan MSÜ başvuru işlemleri sonrasında, MSÜ sınav tarihi ve MSÜ sınav giriş yerleri merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına hazırlananlar, MSÜ hakkında araştırmalarına devam ediyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan MSÜ sınavı hakkında merak edilenler haberimizde...

MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

MSÜ sınav yerleri henüz belirlenmedi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020-MSÜ 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SINAVIN KAPSAMI



Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.



Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:



Türkçe (40 soru)



Tarih (5 soru)

Coğrafya (5 soru)

Felsefe (5 soru)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları) (5 soru)



Temel Matematik (40 soru)



Fen Bilimleri



Fizik (7 soru)

Kimya (7 soru)

Biyoloji (6 soru)