MSÜ sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek? MSÜ sınav giriş belgesi çıkarma

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran Pazar günü gerçekleşecek. Sınav saati en önemli konularan biri bugün. Bir diğer önemli konu ise sınav giriş belgesi... İşte 'MSÜ sınavı kaçta başlayıp, kaçta bitecek?' sorusunun cevabı ve diğer detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 14 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15 tarihinde uygulanacak. Sınav 135 dakika sürecek. Sınav bitiş saati ise 12.30.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKARMA