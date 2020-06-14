MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

7 Ocak - 10 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan MSÜ başvuru işlemleri sonrasında büyük gün geldi çattı. Bugün uygulanacak olan MSÜ sınavı saat kaçta başlayacak? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ hakkında merak edilenler...

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?

MSÜ sınavı bugün saat 10:15'de başlayacak, 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.